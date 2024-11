Mudanças climáticas devem impactar produção de energia solar no Brasil

Após avaliar 42 modelos climáticos globais e centenas de projeções climáticas e compará-los a uma extensa base de dados, incluindo informações de satélites, um estudo recente mostra que a radiação solar deve aumentar cerca de 2% em grande parte do território nacional até o fim do século, incluindo a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. No Sudeste brasileiro, o aumento pode chegar a 5% durante os meses de primavera, principalmente no estado de Minas Gerais. Há também regiões que receberão menor incidência de radiação solar, com reduções de até 4% no Rio Grande do Sul e de até 1% no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Considerando a matriz atual, isto representa uma geração adicional de 1,2 TWh por ano, o que seria suficiente para abastecer aproximadamente 580 mil residências e evitaria a emissão de 428 mil toneladas de CO2 para a atmosfera. Estas alterações são causadas pela mudança climática em curso, como consequência das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera.

Mapa mostra mudança na radiação solar anual sobre o Brasil em 2100 sob um cenário de fortes emissões de gases de efeito estufa Imagem: Reprodução

Os resultados da pesquisa mostram que o setor de energia respondeu por mais de dois terços das emissões em 2023, chegando a 37,4 bilhões de toneladas de CO2, um novo recorde. O aumento da radiação solar se deve principalmente à redução da nebulosidade, devido à redução de chuvas e ao aumento de ondas de calor em boa parte do país, principalmente durante os períodos mais secos do ano.

Neste momento, o Brasil e o mundo sofrem com os eventos climáticos extremos que vêm causando impactos significativos em diversas áreas da vida cotidiana. As secas prolongadas, quando associadas com ondas de calor, têm seu impacto amplificado sobre a saúde da população, o conforto térmico nos centros urbanos e a produção de alimentos (agricultura e pecuária), para citar alguns exemplos já vivenciados por todos.

Além disso, os baixos volumes de água armazenada nos reservatórios afetam também o abastecimento da população e a geração de eletricidade, tão necessária para enfrentar os impactos mencionados anteriormente. Centenas de parques eólicos do Nordeste vêm enfrentando anos seguidos com geração de eletricidade abaixo do esperado em função da variabilidade do clima. Por fim, as estiagens afetam a navegação nos rios, como observado recentemente na região amazônica, isolando populações e dificultando o escoamento de produção e insumos, o que configura uma situação de vulnerabilidade climática.

Essas informações são essenciais para que possamos nos planejar e nos adaptar ao clima futuro. O aumento do consumo de energia associado às ondas de calor cada vez mais frequentes traz uma insegurança crescente na capacidade de atender à demanda apenas com hidroeletricidade.