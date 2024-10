O colapso do manto de gelo da Groenlândia está se aproximando

As emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem estão rapidamente levando nosso planeta para um clima nunca visto nos últimos 120 mil anos, desde a última Era Interglacial. Monitoramentos por satélites já mostram a instabilidade crescente da camada de gelo da Groenlândia, sugerindo que seu tipping point está se aproximando.

As estimativas atuais para um limite crítico para o manto de gelo da Groenlândia variam de 0,8°C a 3°C de aquecimento global de longo prazo em relação aos níveis pré-industriais (1850-1900), sendo 1,5°C o valor mais provável. Dados paleoclimáticos revelam que, durante o estágio interglacial MIS-5, entre 130 mil e 80 mil anos atrás, a Groenlândia perdeu parte significativa de seu gelo, e que o colapso total ocorreu no estágio MIS-11, entre 424 mil e 374 mil anos atrás. Nesse período, o planeta estava entre 1°C e 2°C mais quente do que nos níveis pré-industriais. No final do último período interglacial, cerca de 120 mil anos atrás, o nível do mar era até 9 metros mais alto, principalmente pelo derretimento da Groenlândia.

A criosfera é uma das áreas do sistema terrestre mais vulneráveis às mudanças climáticas, com suas camadas de gelo já sendo afetadas pelos níveis atuais de aquecimento. A última década foi a mais quente que testemunhamos, e 2023 foi o ano mais quente já registrado pela OMM (Organização Meteorológica Mundial), com a temperatura média global 1,45°C acima dos níveis pré-industriais (1850-1900).

Em setembro de 2024, a temperatura global foi 1,54°C mais alta em comparação com os níveis pré-industriais. Foi o 14º mês, em um período de 15 meses, em que a temperatura média global ficou acima de 1,5°C, segundo o observatório europeu Copernicus. Com um aquecimento superior a 2°C, diversos sistemas, incluindo a camada de gelo da Groenlândia, poderão ultrapassar o ponto de não retorno.

O manto de gelo da Groenlândia é uma camada de gelo continental terrestre com uma área de 1,71 milhão de quilômetros quadrados. Seu derretimento é um problema grave que pode ter consequências dramáticas para nosso planeta. A perda de massa atualmente observada ocorre predominantemente por meio do derretimento superficial e quebra de bordas de icebergs.

A maior parte da água doce da Terra é armazenada nas camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida, as maiores fontes potenciais para o aumento do nível do mar sob o aquecimento global. Se a camada de gelo da Groenlândia derretesse completamente, os oceanos podem subir até 7 metros, afetando diretamente as áreas costeiras e insulares, além de comprometer infraestruturas e ecossistemas.