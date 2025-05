Velozes e Furiosos brasileiro viraliza com Ayrton 'Sienna' e Celta tunado

"O vídeo viralizou muito, viralizou em vários países. E foi aí que percebi que existia um mercado para isso", relembra. Para aproveitar o momento, Elias deixou a carreira de comediante em espera e investiu no Braia. "Só que a gente não tinha carro tunado", pontua.

Mais uma vez, o improviso foi um trunfo: o ator adquiriu um Chevrolet Celta 2000/2001 e começou a modificá-lo à medida que utilizava o carro em seus conteúdos.

As rodas de aro 14 do Celtinha deram lugar a unidades de aro 17, acompanhadas de suspensão a ar ajustável por controle remoto, pintura em prata perolizado e body kit, que modificou os para-choques com inspiração no Mitsubishi Lancer do filme original.

Internamente, os bancos foram trocados por assentos em concha, cintos azuis, novo volante esportivo e novos painéis de porta. Os mecânicos criaram um mecanismo que lança chamas pelo escape duplo personalizado, e houve instalação de novas luzes com direito ao efeito neon sob o assoalho.

Com o sucesso do primeiro veículo, Michel Elias iniciou a reforma de um Mitsubishi Eclipse, que promete elevar a fidelidade automotiva de suas paródias. Com foco puramente visual, destaca Elias, que evita associação com corridas de rua. "Inclusive teremos um evento de tuning em Interlagos", adianta.