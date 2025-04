Família vira sucesso com 'Hot Wheels reais' e atrai a própria Mattel

O jovem de então cinco anos já tomara gosto pelos brinquedos graças à mãe, Ligia — entusiasta de longa dos Hot Wheels — e, ao ver o show dos carros em tamanho real pediu aos pais um igual.

Em uma família com bom humor natural, também havia condições de comprar um Mini Cooper S Roadster 2013 (R$ 128.259 na Tabela Fipe), com ajuda de um amigo para personalizá-lo com cores extravagantes e decalques da marca antes de dar o presente ao garoto.

O que era uma ideia meio extravagante, porém, também virou oportunidade para eventos extremamente incomuns que transformaram a vida da família, que hoje já se dedica à narrativa em volta dos três carros personalizados que tem.

Tudo começou com o Mini Cooper laranja Imagem: Acervo pessoal

Fenômeno instantâneo

Logo que ganhou as ruas, o Mini Laranja de Enrico (que obviamente não o dirige) virou um ímã de atenção: primeiro, viralizou no TikTok após uma influenciadora de Praia Grande (e que sequer conhecia Matteuzzi) postar um vídeo do conversível chamando-o de "sonho".