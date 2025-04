Rebaixada e com 'paredão': menina de 4 anos viraliza dirigindo sua 'Amarok'

"Temos uma oficina mecânica e a Vitória nasceu nesse meio. Meu marido sempre gostou de carro rebaixado e som, e desde bebê ela nos acompanha em eventos. Nosso sonho sempre foi ter uma Amarok e ela tem uma hoje", conta a mãe.

Tudo é montado na oficina da família. Os projetos de suspensão a ar e do sistema de som foram feitos especialmente para o carro de Vitória.

A suspensão segue o modelo da usada em automóveis, dividida em dianteira e traseira e com acionamento por controle remoto.



"A primeira adaptação que fizemos foi o rebaixamento, e o maior desafio foi que ele descesse de maneira reta como os carros de verdade. Depois montamos um paredão de som pequeno e com iluminação para colocar no carrinho. Tudo o que tem no carro dela é semelhante ao de um automóvel, não tem nada de gambiarra. Tudo é pensado nos mínimos detalhes", conta Jéssica Aparecida dos Santos Oliveira, mãe de Vitória.

A miniatura motorizada funciona com uma bateria e pode ser guiada pela criança e também pelos pais, via controle remoto. Segundo a família, o investimento total no carrinho elétrico, que tem capacidade para duas crianças, é de R$ 20 mil. Atualmente, Vitória possui duas mini-Amarok.

"Já faz alguns anos que não se fabrica mais Amarok elétrica [como veículo infantil], por isso esse carrinho é bem difícil de encontrar, digo que é uma relíquia. Só ele é de R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil. A suspensão, a bateria com duração maior e o sistema de som giram em torno de R$ 15 mil", explica Jéssica.

Além de toda a estrutura do carro elétrico, a desenvoltura da menina ao volante também chama a atenção: Vitória faz manobras com o carrinho e aciona todos os comandos. Em alguns vídeos, ela aparece "baixando" a suspensão do carro.