Collor e sua Fiat Elba: qual foi o destino do carro que derrubou presidente

Mas qual teria sido o destino deste carro que teve papel decisivo na história do Brasil? O UOL Carros foi atrás do paradeiro da Elba de Collor e descobriu que seu final não foi feliz.

Descobrimos que a Elba ainda está registrada em nome do político, atualmente sem mandato.

Um fato curioso, porém, é que o senador deu baixa no documento. Ou seja: o modelo da Fiat não tem mais autorização para rodar em vias públicas e pode até ter virado sucata. A reportagem questionou a assessoria do senador, sobre o destino do carro, se o mesmo chegou a ser desmontado ou se repousa sem circular na Casa da Dinda, a mansão do político em Brasília (DF), mas não obteve resposta.

Antes de seu destino final, a Elba de Collor apareceu em fotos que circularam nas redes sociais há alguns anos. Em uma das imagens, aparece já bastante deteriorada, em local desconhecido e com placa cinza - originalmente, ela foi emplacada no padrão amarelo.

O próprio Collor, em conversa com seguidores em sua conta no Twitter, chegou a comentar sobre o carro: