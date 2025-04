Carro misterioso é encontrado em naufrágio de navio da 2ª Guerra Mundial

O USS Yorktown, um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial que foi atingido por três bombas lançadas por bombardeiros japoneses durante a Batalha de Midway, em 7 de junho de 1942, foi recentemente alvo de uma exploração no fundo do mar.

Pesquisadores da NOAA Ocean Exploration ficaram surpresos ao receberem imagens de uma câmera operada remotamente, enviada até o navio, ao identificarem um carro na embarcação. Para completar, o modelo do veículo automotor até agora não foi identificado.

A imagem mostra que o veículo tem para-lamas alargados, restos de um teto de tecido, frisos cromados - algo incomum em utilitários militares - e um pneu sobressalente na traseira. A janela traseira bipartida e outros painéis do veículo parecem ser feitos de madeira.

Acredita-se de que o veículo possa ter sido trazido a bordo do porta-aviões a partir de Pearl Harbor durante uma visita muito breve para reparos de danos. O porta-aviões tinha capacidade para cerca de 2.200 pessoas e 90 aeronaves, mas nenhum carro.

