Milhões por Fuscas: quem comprou carros de concessionária 'fantasma' da VW

"Isso está realmente tirando meu sono, pois recebo muitas mensagens pedindo para não tirar os carros do Brasil, deixá-los em exposição, fazer um museu, o que seja. Realmente mexeu muito com meu lado sentimental", explica.

Acervo extenso

Claude Senhoreti tem experiência no ramo de colecionadores automotivos. Em um vídeo gravado por Enzo Fittipaldi, neto de Emerson e a quem o colecionadora considera um 'sobrinho', o empresário revela uma sala de estar onde há um IndyCar usado pelo piloto brasileiro em 1989, quando foi campeão pela Penske. O bólido foi adquirido em 2009, em um leilão.

MV Agusta que pertenceu a Senna fica dentro da casa de Senhoreti na Flórida Imagem: Reprodução

No mesmo cômodo, há uma mesa apoiada em um motor V12 da Ferrari, o motor V8 turbo do Indy e um capacete usado por Carlos Sainz na Fórmula 1. No andar de cima, entretanto, chama atenção uma motocicleta MV Agusta que pertenceu a Ayrton Senna.