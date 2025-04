Omega resiste 30 anos como zero-km após rejeição de esposa descontente

Segundo o odômetro, foram rodados 227 km pelo Omega. Segundo Reginaldo de Campinas, foi possível manter o cheiro de carro novo. Os pneus também são originais de época e até apresentam leve descamação devido ao tempo guardado.

Todas as funções eletrônicas estão funcionando: o computador de bordo entrega informações como velocidade e consumo médios e ainda lê corretamente a temperatura externa.

Não há rádio (opcional à época), mas o veículo conta com um porta-fitas capaz de guardar seis cassetes no painel. A pintura não recebeu nenhum tratamento para a revenda do carro, mantendo seu brilho de três décadas atrás.

Daqui em diante, o Chevrolet Omega que causou discórdia entre o casal será exposto no Carde, em Campos do Jordão. Lá, o sedã nacional fará parte do museu com mais de 100 automóveis que contam a história dos carros no Brasil e no mundo.