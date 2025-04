Scorpion: blindado da PF contra facções aguenta granada e ataque com bomba

Imagem: Reprodução

Com blindagem transparente, o Scorpion ainda conta com chapas metálicas aumentando seu nível de proteção para suas intervenções de impacto. Isso garante com que ele seja resistente a minas terrestres e consiga fazer respostas táticas. Seu casco é em forma de V, garantindo uma grande distância em relação ao solo e maior rotação.

O Scorpion também conta com suspensões totalmente independentes e os sistemas de freios foram feitos para garantir o peso total do veículo e carga útil em todos os terrenos.

A PF tem atualmente oito veículos deste tipo em serviço no Brasil. Um dos modelos foi destaque da LAAD 2025, feira da indústria bélica realizada no Rio de Janeiro.

