Chevrolet raro esquecido em garagem volta à vida por 8 anos e vale fortuna

Mofo não é problema

Além da quilometragem, o Astra apresenta pequenos problemas: o principal deles é o mofo que se instalou no estofamento dos bancos e dos painéis. Além disso, os donos perderam itens estimados pelos colecionadores, como o manual do proprietário, e os batentes da suspensão dão marcas do tempo.

"Agora o carro está passando por revisão mecânica — trocando filtros, óleo, fazendo aquela correria de retorno à vida", conta Marcos, que não vê indícios de algum problema no motor 2.0 a gasolina de 136 cv e na transmissão manual de cinco marchas.

Mofo assusta mas, segundo especialista, não compromete o valor do carro dada sua fácil remoção Imagem: Reprodução

Mesmo assim, o especialista em carros clássicos Silvio Luiz, sócio da Old Is Cool Motors, explica que tal exemplar pode valer dezenas de vezes mais do que um Chevrolet Astra do ano 2000 comum, avaliado em R$ 14.546 pela tabela Fipe.

Obviamente, a tiragem limitada contribui para a valorização. E efeito semelhante ocorre com unidades que pertenceram a pessoas importantes. "Nesses últimos, o que vejo no mercado desses carros que ficaram guardados e vão direto para a coleção, é um preço de mais de R$ 100 mil", explica Silvio.