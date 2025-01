Ford Ka surge na forma de helicóptero e intriga as redes; conheça o veículo

Muitos questionam se o KaLicóptero seria capaz de voar. Com a ajuda de leitores, UOL Carros descobriu onde está e como foi fabricado o veículo. A criação hoje está em frente a um condomínio às margens da Rodovia BR-316, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a capital do Pará. Também descobrimos que o vídeo foi gravado há cerca de três anos no mesmo local, pouco antes de o projeto ser finalizado.

O "pai" do KaLicóptero é o empresário Mário Wilson Corrêa Junior, dono de uma empresa de marketing especializada na promoção e venda de condomínios "de alto padrão", como ele descreveu em conversa com a reportagem em 2022.

A ideia surgiu para divulgar o empreendimento imobiliário e atrair possíveis futuros moradores - o local tem heliponto e também uma marina.

Precisava chamar a atenção de alguma forma, pois quem passa defronte a entrada geralmente está em um carro a mais de 100 km/h. Inicialmente, eu queria usar a carcaça de um helicóptero muito grande que um amigo adaptou há alguns anos para usar como lanchonete Mário Wilson Corrêa Junior

Porém, a aeronave sumiu e o jeito foi construir outra "do zero". A essa altura, você já deve ter percebido: o KaLicóptero não nasceu para voar e foi criado como peça decorativa. "Logo pensei em usar a carroceria de um carro. Certo dia, passei em um ferro-velho e me deparei com um Ford Ka. Olhando a traseira arredondada, lembrei-me desses helicópteros pequenos, com cabine em forma de bolha".

Para dar forma ao KaLicóptero, o carro foi virado ao contrário: a traseira do hatch, incluindo as respectivas lanternas, tornou-se a frente da invenção; onde estaria o compartimento do motor do Ford foi instalada a cauda, cujo rotor gira de verdade - se houver vento.