'Resto de rico': comprar carro de luxo com anos de uso é bom negócio?

São vários os famosos que já apareceram ostentando nas redes sociais ao adquirir carros de luxo mais rodados, alguns até com 10 anos de existência. Veículos assim são conhecidos popularmente como 'resto de rico' e costumam parecer tentadores ao primeiro olhar, já que custam bem menos do que modelos similares zero km. Seria então um ótimo negócio?

Do ponto de vista de conforto, nível de equipamentos e diversão ao dirigir, pode ser uma maravilha ter na garagem o carro dos sonhos que seria inalcançável em uma versão mais nova, mas a realidade pode ser dura: devido aos equipamentos e tecnologias, a manutenção desse veículo será, pelo menos, três vezes mais cara do que a de um modelo generalista. Se esse for o único carro da família, a fantasia pode virar uma imensa cilada.

O presidente da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), Enilson Sales, explica que tem uma afirmação pessoal sobre o assunto: quanto mais caro é um carro, mais cara será a manutenção dele. E é exatamente por isso que esses modelos de luxo desvalorizam tanto com o passar dos anos, a ponto de ficarem "acessíveis": fica pesado mantê-los.