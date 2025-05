Ferrari 'voadora' de Guarulhos aterrizou internet e está em ferro velho

Aspectos macabros

A Ferrari acidentada viralizou recentemente quando um vídeo da sucata retorcida circulou no Instagram. Em várias postagens, dezenas relataram já ter visto imagens do carro, mas em contexto diferente.

Uma das fotos do acidente — mostrando restos mortais presos ao guard-rail da Dutra — foi usada por anos nos centros de formação de condutores do Brasil. As imagens faziam parte das aulas de direção defensiva, e a reportagem ouviu motoristas perturbados ao revê-las.

Além disso, tais cenas viralizaram na internet brasileira no início dos anos 2000. Junto às fotos do acidente dos Mamonas Assassinas, estavam entre as mais acessadas em sites de conteúdo gore, como Assustador e Cabuloso.

Imagens do acidente foram usadas em auto-escolas e viralizaram na internet e através de mídias físicas Imagem: Reprodução

Em fóruns de Guarulhos, moradores relembram Gino Pannocchia ou comentam ter visto a F355. Há também relatos de pedestres recolhendo dinheiro voado pela pista ou "souvenirs" do sinistro.