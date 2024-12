Agora a Nasa vem: Stilo Parabólica é Fiat que chama atenções até no espaço

"É o Stilo do Inspetor Bugiganga", brincou uma pessoa, referindo-se ao desenho animado que virou filme com o ator Matthew Broderick no papel principal.

"Carro de quem é antenado", disse outro internauta.

"Próximo carro de 'Velozes e Furiosos: Indo para o Espaço'", brincou outra pessoa, citando um eventual novo filme da franquia de corridas de carro ilegais.

Brincadeiras à parte, o "Stilo Antenado" está registrado em São Paulo, capital, e é relativamente raro: trata-se de um exemplar 2005 da versão Schumacher, alusiva ao ex-piloto da Fórmula 1 Michael Schumacher, sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo.

