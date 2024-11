O carro de Tony Ramos: SUV exibido em 'Rainha da Sucata' hoje é raridade

Edu Figueroa (Tony Ramos) se casa com Maria do Carmo (Regina Duarte) em 'Rainha da Sucata' Imagem: Divulgação/TV Globo

É Maria do Carmo quem financia o projeto do carro, sonho antigo de Edu, por quem é apaixonada desde a adolescência, sem ser correspondida.

Em dado momento, o automóvel finalmente é revelado, em uma grande ação de marketing para promover um veículo real no mercado brasileiro.

Edu Figueroa (Tony Ramos) é playboy falido na novela, cujo projeto de carro é financiado pela mulher Imagem: Divulgação/TV Globo

O carro de Edu Figueroa era mais um fora de série nacional, feito em relativamente baixa escala com carroceria de fibra de vidro sobre mecânica de um veículo de marca tradicional.

Tratava-se do Envemo Camper, um SUV de duas portas baseado no Chevrolet Opala e com visual inspirado fortemente no Jeep Cherokee original, que já havia sido lançado, no fim de 1989. Foi produzido até 1994, acumulando cerca de 650 unidades produzidas.