Fusca 'mais equipado do mundo' tem até cafeteira e vale uma fortuna

Para ele funcionar, era preciso que o dono inserisse gelo ou água gelada no compartimento de fora. Durante a viagem, bastava puxar uma cordinha para que um pouco do líquido molhasse uma esponja, que resfriava o ar que vinha de fora e entrava fresco na cabine. Uma vez que a bucha secasse, bastava puxar a cordinha novamente para uma nova dose de ar frio.

O dono inseria gelo por fora. A água derretida molhava uma esponja, pela qual o ar de fora atravessa para entrar fresco na cabine Imagem: Carde

Externamente, o pacotão de opcionais inclui, só em termos de luzes, o spotlight da Hella, ao lado da janela do motorista, faróis de milha da Cibié, luz de iluminação da placa, refletores do tipo olho-de-gato e luz de freio da Safety. Tudo restaurado conforme as especificações da época.

Os acessórios externos ainda incluem saias traseiras de roda, que eram oferecidos no mercado dos Estados Unidos. Os pneus também vieram do EUA e são do tipo Coker Classic, com a charmosa faixa branca comum à época.

Todos os itens passaram por restauração que seguiu padrões técnicos de fidelidade Imagem: Carde

A grelha traseira para resfriamento do motor era especial, mas comum no Brasil. No capô, há um defletor de chuva e mosquitos na cor verde e um raro brasão australiano. O suporte de bandeira também é original da época.