Posso comprar e rodar com carro-forte? Veja o que dizem Exército e PF

No começo deste mês o UOL Carros trouxe a história do influenciador Vinícius Carvalho, dono do então perfil 'O carro chefe' (agora atende pela alcunha '01 do leilão'), que viralizou nas redes sociais dirigindo pelas ruas de São Paulo um carro-forte arrematado em leilão. O fato levantou diversas discussões. É proibido? É legal? Uma pessoa comum pode ter um veículo deste tipo?

A reportagem ouviu o Comando do Exército, que foi categórico ao afirmar que o carro-forte, principalmente por causa da blindagem, é "de uso exclusivo na segurança privada, sendo destinado às empresas de transporte de valores".

A corporação ainda reiterou que a "prestação de serviços de segurança privada requer autorização prévia da Polícia Federal e que proíbe a utilização deste tal veículo em casos como esse, sendo vedado seu uso por pessoas físicas".