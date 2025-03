Carro-forte de influencer custou menos que Kwid e é proibido pelo Exército

No que diz respeito às leis de trânsito, há apenas uma condição. Como é permitida a modificação de micro-ônibus, ônibus, caminhão, reboque, semirreboque, caminhão-trator e caminhonete para a carroceria do tipo "transporte de valores", é necessário ter a categoria de habilitação específica para este tipo de veículo. Como o carro-forte de Vinícius é derivado de um caminhão Mercedes-Benz, é preciso ter CNH do tipo D.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) diz que, no entanto, não há exigência de cursos especializados para condutores de tais categorias e também não existe, na legislação de trânsito, "exigência de curso especializado para condutores de transporte de valores (carro-forte)".

Parado pela polícia

Claro que rodar com um carro-forte por aí chama atenção. E chamou. Da polícia. Vinícius, que não possui habilitação para veículos pesados, conta que foi abordado pelas autoridades. Vale ressaltar que dirigir um veículo com CNH ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é considerada infração gravíssima, sete pontos na carteira e multa dobrada.

Ou seja, R$ 586,94. A lei ainda prevê a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. O influencer conta que tinha um amigo na hora da abordagem com a devida habilitação. O carro-forte, no entanto, foi recolhido ao pátio, mas por outro motivo: pneu careca.