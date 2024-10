'Rainha da Sucata' chega ao streaming! Relembre a trama e seus perrengues

Dona Armênia (Aracy Balabanian) em 'Rainha da Sucata' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Início conturbado e colaboração de Gilberto Braga

"Rainha da Sucata" não obteve um grande sucesso de imediato, como lembrou Daniel Filho no livro "O Circo Eletrônico": "Quando a novela abre com muitos personagens, confunde o espectador. Rainha da Sucata é um exemplo disso. Com um elenco estelar e várias tramas paralelas, Silvio de Abreu não queria perder a sua marca, a comédia. Resultado: a mistura de gêneros tumultuou o início da novela. Onde terminava a comédia e iniciava o drama? O público reagiu, no início, com audiência abaixo do desejável".

Porém, Silvio conseguiu fazer os ajustes necessários para "Rainha da Sucata" cair no gosto do público e ser lembrada com um sucesso. "Detectado o problema, Silvio definiu bem os núcleos. Dividiu o humor, o drama e o romance, conseguindo atingir níveis excelentes nos números de audiência. Agora 'Rainha da Sucata' é lembrada como bem-sucedida, mas nós sabemos do sufoco que foi no começo", relembrou Daniel Filho em seu livro.

Em "Biografia da Televisão Brasileira", escrito por Flávio Ricco e José Armando Vannucci, o autor Silvio de Abreu lembrou que recebeu a ajuda de outro novelista, Gilberto Braga. "Ele me ajudou a formatar a novela. Como estava assistindo, apontou os erros e o que precisava ser feito. Separamos os núcleos de comédia e drama e conseguimos achar uma comunicação boa com o telespectador".