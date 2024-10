Dodge de Raul Seixas volta à vida e mantém 'cicatrizes' deixadas por cantor

Alexandre Badolato, que além de colecionar é um estudioso da história da Chrysler no Brasil, contextualiza a importância do Magnum para a marca norte-americana no País.

"O Magnum nasceu como um facelift extremo do Dart para 1979. Ele tem a frente totalmente desenhada no Brasil, incluindo as janelas traseiras e o teto dividido no meio, como se fosse um targa, sem cobertura de vinil. Isso tudo foi feito por um designer chamado Celso Lamas, já falecido, que foi chefe do departamento de estilo da Chrysler do Brasil", ensina.

Badolato destaca que o Magnum foi a forma encontrada para a Chrysler reagir à queda "vertiginosa" nas vendas a partir de 1974, por conta da primeira crise do petróleo.

Todos os carros da montadora fabricados aqui na época eram, além de enormes para os padrões brasileiros, equipados com motor V8, que tinha elevado consumo de combustível.

"Para trazer um produto novo sem grandes investimentos, foi feito o Magnum, que usava algumas peças feitas de fibra de vidro, como a frente e as coberturas das janelas traseiras, chamadas de Opera Windows. Também ganhou faixas e adornos para caracterizá-lo como um carro novo".

O empresário aponta que o Magnum fez as vendas da empresa crescerem em 1979, mas veio a segunda crise do petróleo e, no começo da década de 1980, a Chrysler do Brasil e as suas instalações em São Bernardo do Campo (SP) foram vendidas para a matriz da Volkswagen na Alemanha.