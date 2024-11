Última 'nave' da Hebe: Mercedes única vira xodó de outra apresentadora

Imagem: Arquivo Pessoal

"Me emocionei bastante. Não comprei pelo carro, mas por quem pertencia. A Hebe era muito autentica e humilde, a santinha permanece no carro até hoje. E recentemente encontrei guardado em um compartimento do veículo a Oração de São Judas Tadeu, das causas impossíveis", disse Gardênia.

"Hebe teve um câncer raríssimo no fim de sua vida e sempre que penso nisso faço uma oração e agradeço a Deus a honra de ter me dado a oportunidade de ser guardiã desse carro. Ele não me pertence, é de Hebe. Foi embora a dona, e eu apenas guardo, preservando a memória dela com esse carro", completou.

Gardênia relata que "o carro é uma máquina, extremamente potente, diferenciado, quando se fala do ano poderia passar defasado, ele continua mega moderno, confortabilíssimo, não consigo usar no Rio de Janeiro toda a potência que ele oferece. As pessoas olham na rua. É muito lindo, design chiquíssimo, eu tenho outros carros importados maravilhosos, mas esse é o meu xodó".

Ela conta que ficou amiga do Marcello Camargo, filho único de Hebe, e o convidou para sua festa de aniversário. A celebração teve, segundo ela, entrada triunfal da aniversariante com o carro, para homenagear a Hebe.