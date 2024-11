XR3 Super Sport: Escort branco com detalhes verdes é uma raridade no Brasil

A edição limitada não traz nenhum logotipo alusivo à equipe, batizada com o mesmo nome da conhecida marca italiana de vestuário. No entanto, de acordo com o colecionador de carros antigos Alexandre Badolato, os planos originais da Ford eram de batizar a série como Benetton.

Comercial da época de lançamento; nome oficial é Super Sport, mas Ford planejava batizar XR3 como Benetton Imagem: Reprodução

"Esse carro nunca foi Benetton. Era para ser, mas não virou. A prova disso é a plaqueta no cofre do motor, que traz a inscrição XR3 BEN", diz Badolato, que é dono de um Ford Escort XR3 Pace Car, ainda mais raro.

"Eu acredito que, aos 46 minutos do segundo tempo, deu algum problema com o licenciamento da marca. Permaneceram a pintura branca, bem como os frisos, o revestimento interno e o logotipo traseiro na cor verde, que é justamente a tonalidade usada no símbolo da Benetton", complementa.

Curiosamente, o XR3 inspirado na F-1 não traz motor Ford e sim o AP-800 S a álcool da Volkswagen, utilizado no Gol GT. Com 99 cv declarados, esse propulsor estreou em 1989 no XR3, em substituição ao CHT utilizado até então na linha Escort. Na época, as duas montadoras formavam a Autolatina e compartilhavam componentes e carrocerias.

Exemplar com placa preta está em SP