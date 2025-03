Ford Escort clássico com 3.500 km rodados é arrematado por R$ 1,4 mi

Um felizardo conseguiu arrematar um grande achado em um leilão no Classic Car Show na cidade de Birmingham, na Inglaterra. O modelo era um Ford Escort na versão esportiva RS Cosworth Lux e estava praticamente novo, tendo rodado até o momento da negociação apenas cerca de 3.500 km.

O que aconteceu

Uma belíssima edição do Ford Escort, na versão RS Cosworth Lux - que era feita tendo base no modelo que competia no Mundial de Rali (WRC) - foi arrematada em um leilão na Inglaterra por US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão na cotação atual).

"Como novo", segundo sua descrição, o modelo foi feito entre 1993 e 1998 e teve apenas 2.500 unidades construídas nestas especificações.