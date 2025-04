Após Ferrari na 'quebrada', influencer deixa McLaren de R$ 4 mi apodrecer

As imagens da 720s tomada pelo mofo foram reveladas pelo próprio Chrys Dias. O modelo, de motor V8 4.0 biturbo (720 cv e 78,6 kgfm), aparece com a cabine dominada por manchas claras, típicas de infestação fúngica. O volante tem até "pelos" escorrendo pelos aros, assim como boa parte dos assentos.

Como em vários outros superesportivos, a McLaren de Chrys Dias tem a cabine revestida por Alcantara, um tecido sintético que imita a camurça — por sua vez, um tipo de couro feito a partir de camadas mais internas de pele animal.

O Alcantara é amplamente empregado em modelos de luxo, uma vez que sua textura aveludada é bem semelhante à camurça, mas com vantagens em termos de regulação térmica junto à pele e resistência à umidade e sujeira.

A resistência, porém, não é ilimitada: segundo o manual de preservação de tecidos do museu Smithsonian, a infestação pode ter sido originada por uma combinação de fatores. A receita catastrófica seria uma quantidade elevada de água suja e material orgânico como restos de comida deixados por vários dias dentro do carro fechado.

Influenciador vinha utilizando o superesportivo para ir à praia Imagem: Reprodução

Chrys Dias não respondeu ao contato da reportagem do UOL Carros. Em suas redes, o influenciador publicou imagens mais recentes do carro justo próximo ao mar. Em vídeo, o influenciador disse que estava em dúvida quanto à solução do problema. "Não sei se vendo pela metade do preço, se deixo assim... nem sei se dá para arrumar", desabafou.