Ferrari na quebrada: influenciador dribla veto e adquire carro de R$ 3,5 mi

Entenda o caso

Em julho do ano passado, Chrys compartilhou com seus seguidores a conquista de uma Ferrari Purosangue vermelha, avaliada em cerca de R$ 8 milhões. No vídeo, destacou o simbolismo de levar o carro para a favela, mostrando que "quem veio daqui, igual nós viemos, também pode ter uma Ferrari". A publicação rapidamente viralizou, acumulando milhões de curtidas e milhares de comentários.

Influenciador Chrys Dias mostra Ferrari Purosangue avaliada em R$ 8 milhões, que teve que ser devolvida Imagem: Reprodução/ Instagram

No entanto, após o vídeo ganhar notoriedade, a Ferrari teria solicitado a devolução do veículo. Segundo o próprio Chrys, o motivo do pedido era de que seu "estilo de vida não combina com os valores da marca".

Nas redes sociais, surgiram especulações de que o influenciador teria adquirido o carro por meio de intermediários, sem seguir os protocolos da marca para a compra de veículos zero-quilômetro exclusivos. A Ferrari impõe algumas condições para clientes que desejam modelos especiais como a Purosangue, e uma delas seria já possuir outros carros da marca na garagem. A reportagem tentou contato com Chrys para esclarecer os detalhes, mas não obteve retorno.

A nova Ferrari de Chrys não é tão exclusiva como a Purosangue, que tem produção limitada. Embora seja um superesportivo desejado, a 488 Spider foi produzida em larga escala entre 2015 e 2019, com milhares de unidades no mercado. É um modelo já descontinuado, substituído pela F8 Spider. Por isso, pode ser comprado livremente no mercado de seminovos sem qualquer controle por parte da Ferrari.