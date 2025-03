'Peguei o capacete do Ayrton': a nova moto elétrica de Gabriel Medina

A postagem foi comentada pelo perfil oficial de Ayrton Senna nas redes sociais: "de tricampeão para outro tricampeão".

A réplica do capacete de Ayrton Senna foi dada a Medina no fim de 2014 por Bianca Senna, sobrinha do piloto, em homenagem pelo primeiro título mundial conquistado pelo surfista.

Já a moto de Medina é uma Leva EG1, que custa cerca de R$ 25.500. Ela pode chegar a até 110 km/h e tem autonomia de 100 km. O modelo tem faróis de LED e painel com tela de 5 polegadas.

Veja:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.