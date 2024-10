Prêmio de bingo há mais de 3 décadas, Fiat Mille 0 km é vendido por fortuna

Trata-se de uma verdadeira cápsula do tempo, valorizada por muitos colecionadores.

O Fiat chamou tanta atenção dos visitantes do Encontro de Autos Antigos que um vídeo do carro, já limpo e exposto no estande de Reginaldo de Campinas no evento, já soma mais de 2,7 milhões de visualizações e mais de 25 mil compartilhamentos no perfil do comerciante no Instagram.

Imagem: Arquivo pessoal

E você, pagaria tanto dinheiro em um automóvel "pelado", sem ar-condicionado e equipado com motor 1.0 com apenas 48 cv e 7,4 kgfm?

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.