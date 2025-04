Motorista ultrapassa 1 milhão de km com seu Toyota pela 2ª vez

Morador do estado norte-americano da Louisiana, Victor Shepherd - o proprietário de uma Toyota Tundra 2014 - conseguiu recentemente uma façanha. Ele chegou a 1 milhão de milhas rodadas (mais de 1,6 milhão de km) com sua picape. Porém, de maneira surpreendente, não foi a primeira vez que ele conseguiu isso com este veículo.

O que aconteceu

Dono de uma Toyota Tundra, Victor Shepherd se tornou notícia recentemente por ter passado pela segunda vez com o modelo da barreira de 1 milhão de milhas (1.609.344 km) rodadas no hodômetro de seu veículo. Em ambas as vezes foi no mesmo modelo, porém em unidades diferentes.

A Toyota Tundra SR5 Cabine Dupla 2014 é a substituta de uma Tundra 2007, que tinha uma média de 200 mil km por ano - já que Shepherd ganha a vida como motorista particular, viajando pelos EUA.