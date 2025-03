Casa abandonada guarda por décadas carros raros finalmente revelados; veja

O quarto MG é um cupê MGB GT coberto por vegetação, feito provavelmente no fim da década de 1970.

A cereja do bolo é um Audi 80 da geração B2, produzido entre 1978 e 1986 - possivelmente feito após 1982 por ter o logo "quattro".

Confira:

0:00 / 0:00

