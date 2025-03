'Não tinha grana para ter carro': Ana Maria Braga filosofa com seu Mercedes

"Não só gosto de dirigir, como dirijo bem. Acho que, quando a gente faz uma coisa bem, não tem que ter medo de falar que faz bem", iniciou.

"Desde que eu me entendo por gente eu queria fazer 18 nos pra tirar a carta de motorista, né. Não que eu fosse ter carro, porque não tinha grana pra ter carro. Mas a sensação que eu tenho e sempre tive era de que se eu soubesse dirigir eu estava no comando da minha vida, não ia ficar dependendo de ninguém quando pudesse ter carro.

"Tomar a direção da vida da gente é sempre uma coisa muito pessoal e intransferível pra mim. Vai dar certo. Vai lá, tenta."

Confira o vídeo na íntegra:

