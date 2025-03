'Túnel do Papa-léguas' expõe falha em piloto automático da Tesla

Um teste curioso colocou em choque dois equipamentos importantes de condução autônoma em carros. O youtuber Mark Rover colocou um Tesla Model Y, com seu sistema Autopilot, e um Lexus RX equipado com LiDar contra obstáculos para saber se são capazes de evitar colisões - em um dos cenários foi utilizado um muro de isopor com um fundo falso, mostrando uma estrada, como no desenho do Papa-léguas.

O que aconteceu

Visando saber qual dos dois sistemas é melhor, o teste colocou o Autopilot da Tesla e o LiDar sob diferentes circunstâncias para entender se eles detectariam uma criança na estrada.

No vídeo (abaixo) há seis testes, com o último sendo o mais curioso deles, com uma imagem falsa da estrada em um muro de isopor no meio da via. O LiDar entende que é um obstáculo, devido ao fato de utilizar lasers para "enxergar" objetos. Já o Autopilot, por "ver" através de imagens de uma câmera no carro, não detecta o muro e acaba destruindo-o.