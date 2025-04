Por que revelação da F-1 não pode dirigir seu novo Mercedes-Benz por 3 anos

O que aconteceu

Imagem: Divulgação

Depois de marcar pontos em todas as corridas que disputou até agora na Fórmula 1, Kimi Antonelli ganhou um presente de sua equipe, a Mercedes-AMG Petronas. Depois de obter em janeiro sua habilitação para conduzir veículos em vias públicas , o jovem talento recebeu da marca um Mercedes-AMG GT 63 S Coupé.

Entretanto, ele não poderá guiar o carro na Itália por bastante tempo - a menos que isso aconteça em autódromo ou outra pista fechada. De acordo com uma lei local, em vigor desde 14 de dezembro de 2024, novos motoristas não podem dirigir um carro com mais de 100 cv por tonelada por três anos. O GT 63 S tem 585 cv e pesa cerca de duas toneladas

Desta forma, ele terá que esperar até completar 21 anos de idade antes de provar do que é capaz seu novo brinquedo. Entretanto, poderá utilizar seu carro em track days em pistas fechadas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.