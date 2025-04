Aston Martin de Elton John com som futurista e telefone vai a leilão

Por dentro ainda há um telefone no console central feito pela Motorola. Por fora, o DB7 vem na pintura tradicional Brewster Green (British Racing Green).

O carro tem um motor de seis cilindros em linha 3.2 litros supercharger, com duplo comando de válvulas no cabeçote e quatro válvulas por cilindro. Ele entrega 339 cv de potência e torque de 49,9 kgfm. Com isso, o modelo consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e alcançar uma velocidade de 266 km/h.

Com 23 mil km em seu hodômetro, o Aston Martin DB7 está avaliado em cerca de R$ 204 mil.

