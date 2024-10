Picape guardada contra inflação continua zero-quilômetro depois de 37 anos

Imagem: Reginaldo de Campinas

A pedido dos primeiros donos da F-1000, Reginaldo não dá mais detalhes sobre o negócio nem informações sobre a história do veículo. Contudo, ele destaca que o utilitário turbodiesel nunca havia sido lavado até ser colocado à venda, recentemente.

Como era comum na década de 1980, automóveis guardá-los como uma espécie de "poupança" contra a hiperinflação. Esse foi o caso da picape marrom da Ford.

As fotos que ilustram esta reportagem foram tiradas com a picape já limpa e revisada, no showroom de Reginaldo em Campinas, no interior paulista.

Imagem: Reginaldo de Campinas

"O pouco que a picape rodou foi apenas a distância da concessionária até a residência onde ela permaneceu durante as últimas décadas", conta Reginaldo de Campinas. Quanto ao valor pelo qual o modelo da Ford foi vendido, ele não revela, mas deixa escapar: seria suficiente para adquirir uma picape atual zero-quilômetro.