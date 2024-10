25 km/l e só uma porta: menor carro do Brasil é alívio para gasolina cara

Na verdade, estamos falando de um veículo lançado na década de 1950, considerado o primeiro carro fabricado no Brasil e que também é tido como o menor automóvel com produção nacional: o simpático Romi-Isetta, lançado no longínquo dia 5 de setembro de 1956 e fabricado em Santa Bárbara d'Oeste, no interior paulista.

Pesando somente 350 kg e com lugar para dois adultos, traz características que combinam muito bem com as necessidades do mundo atual, onde os motoristas sofrem com combustível nas alturas e também com os frequentes congestionamentos - sem falar da escassez de vagas para estacionar.

Antigo e ao mesmo tempo contemporâneo, o Romi-Isetta seria capaz de consumir frugais e impressionantes 33 km/l, segundo anúncio do veículo publicado em 1957. A média oficial de 25 km/l integra a relação de dados técnicos preservados pelo Centro de Documentação Histórica da Fundação Romi, que também guarda alguns exemplares do subcompacto.

Como única porta fica na dianteira, faróis são posicionados nas laterais; tração do Romi-Isetta é traseira Imagem: Reprodução

De acordo com a fundação, cuja sede fica na mesma cidade onde o Romi-Isetta era fabricado sob licença da italiana Iso, a produção se estendeu até 13 de abril de 1961, após cerca de 3.000 exemplares saírem da fábrica da Máquinas Agrícolas Romi.