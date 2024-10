Honda estuda uso de câmbio manual para carros elétricos

Entre eles havia de S2000, NSX, Civic Type R e HondaJet. Barulhos de CRX e Fórmula 1 estavam bloqueados pelo que parecia ser um paywall.

Entretanto, não se sabe se o sistema de câmbio sintético, batizado de EV Série 0 manual, será vendido. No momento ele está sendo apenas testado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.