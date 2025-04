Rival do VW T-Cross e mais: veja próximos SUVs da Omoda Jaecoo no Brasil

Omoda 5 HEV

Imagem: Raphael Panaro/UOL

Após o lançamento no Brasil da versão elétrica do Omoda 5 - e a desistência de ofertar no país a variante híbrida leve -, a fabricante vai trazer ao nosso mercado a configuração híbrida plena do SUV para concorrer em uma faixa ampla do segmento: de VW T-Cross a Toyota Corolla Cross.

A estreia será até o final do ano e o modelo tem como destaque, claro, o baixo consumo de combustível, que pode chegar a 25 km/l e uma autonomia total de mais de 1.000 km com um tanque.



Com o design praticamente semelhante ao da variante 100% elétrica, o SUV tem comprimento de carro médio, medindo 4,40 m, mas o entre-eixos é 2 cm menor do que o de um T-Cross, por exemplo (são 2,63 m). O porta-malas leva 378 litros.



Já o conjunto mecânico é formado pela combinação do motor 1.5 turbo a gasolina de 143 cv e 21,9 kgfm de torque com uma unidade elétrica.

A potência combinada ainda não foi divulgada, mas passa de 200 cv. Já a bateria é de 1,8 kWh. Como não tem recarga externa, a recuperação de energia é feita pelo próprio motor a combustão, como também nas reduções de velocidade e nas frenagens.



Com a versão elétrica custando R$ 209.990, é de se esperar que a configuração híbrida plena chegue abaixo dos R$ 200 mil.

O Omoda 5 entra para brigar no segmento de compactos, mas também incomodando os médios. Apesar de T-Cross, Tracker e Renegade virarem híbridos leves a curto prazo, o grande rival do Omoda 5 HEV será o inédito Toyota Yaris Cross.