Nova Amarok: veja o que picape da VW vai herdar de caminhonete chinesa

Fabricada pela chinesa SAIC, empresa que tem uma joint venture com a Volkswagen, a picape Maxus T90 exibiu no Salão de Xangai o que podemos esperar da nova Amarok no Brasil.

Isso porque a picape chinesa servirá como base para a nova geração da caminhonete da Volkswagen, que será produzida na Argentina a partir de 2027. Ela faz parte de um investimento de cerca de R$ 3,3 bilhões na fábrica de General Pacheco e se soma a outros R$ 16 bilhões anunciados pela marca para a América do Sul até 2029.

Vale lembrar que a Amarok compartilha plataforma com a Ford Ranger em outros lugares do mundo, mas isso não ocorrerá por aqui.