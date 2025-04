Renault Boreal é o nome do novo rival do Compass; veja o que já sabemos

Caso a Renault opte pelo conjunto híbrido mais avançado, o preço seria mais salgado (talvez superior a R$ 250 mil), mas o consumo poderia impressionar com algo em torno de 19 km/l de gasolina na cidade e 22 km/l na estrada.

Por outro lado, as versões mais baratas, esperadas em torno de R$ 190.000, devem utilizar o mesmo 1.0 turboflex do Kardian, com 125 cv e 22,4 kgfm. Nesse caso, a performance seria pouco empolgante, mas o bolso certamente agradeceria.

Interior do Renault Boreal deve manter o padrão da marca Imagem: Divulgação

Internamente, a novidade também seguirá seus irmãos de marca. Espere pelo mesmo volante e console central com "manete" seletora de marcha do Kardian, mas com uma central multimídia bem maior e disposta na vertical, como um smartphone de 10,4 polegadas.Versões de topo devem oferecer quadro de instrumentos digital também com tela maior, além de mais revestimento macio nos painéis de porta, melhor som e outras amenidades tecnológicas.

E não para aí: o plano oficialmente chamado de Renaulution (um trocadilho com a palavra "revolução" em inglês) também inclui uma picape para substituir a Oroch e, possivelmente, até o Grand Koleos - um SUV do tamanho de um Toyota SW4, de origem sul-coreana e com a mesma plataforma do Volvo XC40.