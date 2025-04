Fábrica da Troller no CE acerta com duas marcas e fará híbridos e elétricos

Neste formato, as responsabilidades e os custos são divididos. A empresa fica com toda a tarefa de produção do veículo. Já a parte de desenvolvimento do produto, venda e marketing está a cargo da montadora.

"Jamais vamos vender o carro, esse não é nosso negócio. Montar uma rede de distribuição no Brasil, criar uma marca e uma rede de distribuição não é fácil. O risco de vender é da marca. Agora a mão de obra e os riscos de produção são meus, além de adquirir o projeto e pagar royalties", disse Teixeira.

O executivo acredita que a fórmula adotada no Ceará pode virar solução para capacidade ociosa de fábricas já existentes no Brasil. Um exemplo seria o acordo feito pela Renault com a Geely, que prevê a produção nacional de um modelo eletrificado chinês na fábrica da montadora francesa no Paraná.

"Nosso produto não compete com o carro a combustão de entrada que é produzido no Brasil, mas sim com o eletrificado que é importado. Somos uma alternativa para, em vez de importar, que esse veículo seja produzido aqui".

O Pace (Polo Automotivo do Ceará) criará o que os executivos chamam de 'Auto Tech Zone Brasil'. A montadora gerará ao todo mais de 400 empregos.