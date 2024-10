Perua pioneira e cobiçada com apenas 15 exemplares é salva de virar sucata

Graças a essas modificações, sem contar o aumento na taxa de compressão, houve ganho de 23 cv na potência e de 1,7 kfgm no torque.

"Até 1975, o seis cilindros da General Motors era chocho e isso mudou com a estreia do 250-S no portfólio da Chevrolet", pontua.

Além desses itens, o propulsor esportivo se diferenciava pelo bloco pintado na cor vermelha e pela panela do filtro de ar cromada.

