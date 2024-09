Elétrico da Hyundai que carrega em 18 minutos inicia pré-venda; veja preço

O Hyundai Ioniq 5 tem 61,6 kgfm de torque máximo, 325 cv de potência combinada máxima e conta com tração integral. Sua velocidade final é de 185 km/h e ele vai de zero a 100 km/h em 5,3 segundos. As baterias de grande capacidade abastecem dois motores elétricos - um na dianteira e outro na traseira.

O veículo está preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800V ou 350 kW (DC), e recarrega sua bateria de 10% a 80% em apenas 18 minutos. No ciclo WLTP, os usuários só precisam recarregar o veículo por cinco minutos para obter 100 km de autonomia.

O Hyundai Ioniq 5 tem rodas de liga leve de 20 polegadas diamantadas com inserções pintadas em preto brilhante. As opções de cores do carro são dourada fosca com interior cinza e branco, cinza fosca com interior cinza e branco, cinza fosca com interior preto, cinza metálica com interior preto e preta perolizada com interior preto.

Imagem: Divulgação

Por dentro, temos painel e multimídia de 12,3 polegadas cada um. Há também head-up display, que projeta a velocidade no para-brisa, bem à frente do motorista, para aumentar a segurança a bordo.

O modelo ainda conta com teto solar, sistema de som da Bose com seis alto-falantes e subwoofer - incorporado ao espaço debaixo do assoalho do porta-malas.