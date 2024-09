Ímã de multas: 5 infrações que motoristas de app e taxistas cometem sempre

"Já parei em fila dupla e em cima da calçada várias vezes, mas somente se o passageiro já estiver aguardando no local indicado pelo GPS. Por exemplo, aparece um cliente na Avenida Paulista, uma via onde é ruim de parar. Se a pessoa está no 13º andar e pede Uber, eu posso chegar antes de ela ter descido. Aí complica, porque não dá para ficar esperando", relata.

De acordo com ele, a próprio Uber orienta os motoristas parceiros a cancelar a corrida e informar que o motivo do cancelamento foi a falta de um local de parada para o embarque ou a ausência do passageiro. Assim, explica, não há prejuízo à pontuação do condutor - cancelamentos injustificados pioram sua avaliação no aplicativo.

"Trabalho como o Uber há três anos e nunca fui multado. Mas o passageiro tem de estar esperando. Se ele não estiver, cancelo e vou embora. Não dá para ficar parado em local proibido, senão depois vem a multa".

De acordo com Silva, outros colegas de Uber não têm o mesmo cuidado. "O cara para do nada, nem dá seta".

Para obter autorização para trabalhar como motorista de aplicativo na capital paulista, o profissional tem de participar de um curso on-line sobre legislação de trânsito e depois preencher um questionário - disponibilizado no próprio programa. As aulas virtuais são elaboradas e disponibilizadas por CFCs (Centros de Formação de Condutores).

Com a assistência de Marco Fabrício Vieira, conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo) e ex-membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), apontamos abaixo infrações frequentemente cometidas no embarque e no desembarque de passageiros. Confira.