Novo SUV de 8 lugares da Hyundai chega ao Brasil; veja detalhes

Depois de iniciar a pré-venda do Hyundai Palisade no Brasil no último mês de agosto, a marca sul-coreana viu as primeiras 100 unidades do SUV desembarcando no país para suas primeiras entregas ainda neste mês. Imagens flagradas recentemente mostram os veículos chegando no porto de Vila Velha (ES).

O que aconteceu

O Hyundai Palisade, oferecido por R$ 449.990 na pré-venda, chegou ao Brasil. Suas primeiras imagens foram registradas no desembarque das primeiras 100 unidades, no porto de Vila Velha (ES). As entregas deste primeiro lote devem começar na próxima semana.

O modelo tem grande porte, com 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura, 1.750 mm de altura, 2.900 mm de entre eixos e altura em relação ao solo é de 203 mm.