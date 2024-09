Carro mais valorizado: veja 10 dicas para se dar bem na hora da venda

1 - Histórico de manutenção

Imagem: Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Cuidar da manutenção durante o tempo que você passar com o automóvel é uma prática que vai ajudar a valorizá-lo na hora da revenda. Mas não basta fazer as revisões em dia: é necessário ter tudo documentado. Portanto, guarde todos os comprovantes de revisões e eventuais reparos - as revisões, caso sejam realizadas em concessionária, são inclusive anotadas no manual do proprietário.

Porém, vá com calma: se for realizar algum serviço especificamente para revender o veículo, a KBB Brasil recomenda fazê-lo somente se o custo não for superior a 20% do bem a ser comercializado.

2 - Pintura protegida