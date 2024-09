Garagem da Beiçola: influenciadora larga Opala polêmico e já planeja carrão

Porém, por apresentar diversos problemas mecânicos, Martina vendeu o Opala. "No início queria ter pego um Fusca, mas optei pelo Opala por chamar mais atenção. Fiquei com o carro um ano, porém ele veio com vários problemas. Toda vez que eu saia com ele estragava algo e eu também não dirigia tanto por medo, já que é um carro muito grande", conta Martina.

E a paixão por carros faz parte da vida da influenciadora, que sonha agora em ter outro veículo personalizado. "Eu quero comprar uma Porsche Taycan, rosa e toda personalizada", conta.

Influenciadora decidiu vender conteúdo adulto após ser assaltada em 2022. À época, ela perdeu o celular e "precisava de dinheiro o mais rápido possível". O primeiro trabalho da modelo foi como empacotadora aos 14 anos.

Beiçola da Privacy Martina Oliveira conteúdo explícito cam girl Opala Jeep Compass Imagem: Arquivo pessoal

