Papamóvel do funeral do papa Francisco é versão de picape vendida no Brasil

O veículo no qual o corpo do Papa Francisco fez sua última aparição para os fiéis foi uma Ram 1500 - modelo que é atualmente vendido no Brasil. Adaptada, a picape teve o caixão alocado em sua caçamba com uma plataforma.

Mais de 250 mil pessoas compareceram ao funeral, e outras 150 mil fizeram fila ao longo do percurso da carreata.

Ram 1500 segue em linha no mercado brasileiro, em geração mais recente e sem motor V8 Imagem: Divulgação

A Ram 1500 transformada em papamóvel é de uma geração antiga, rebatizada mais recentemente como Classic - ela chegou a ser vendida no Brasil em edição limitada durante o ano passado, trazendo tração nas quatro rodas e motor V8 aspirado com 5,7 litros de cilindrada. O propulsor tem 400 cv e 56,7 kgfm de torque. Essa versão já saiu de linha no Brasil e também nos Estados Unidos, país de origem da marca Ram.

A Ram 1500 foi recentemente atualizada e desembarcou no mercado brasileiro em novembro passado, trocando o motor V8 aspirado pelo motor com seis cilindros em linha biturbo. Atualmente, seus preços começam em R$ 579.990 e chegam a R$ 594.990.

