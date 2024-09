Parece habilidade, mas é barbeiragem: 5 péssimos hábitos dos motoristas

Arrancar com o carro em subidas costuma ser um desafio em veículos com transmissão manual, especialmente para quem está começando a dirigir. Nem todos têm a habilidade de tirar o pé do freio e rapidamente sincronizar os pedais da embreagem e do acelerador, sem deixar o motor "morrer" nem permitir que o veículo se movimente para trás.

É verdade que automóveis mais recentes e dotados de controle de estabilidade facilitam a vida, mantendo os freios acionados por alguns instantes após o condutor tirar o pé do pedal. O mesmo vale para carros equipados com freio de estacionamento eletrônico e a função "auto hold", que destrava as rodas apenas quando o motorista volta a acelerar.

Entretanto, especialmente em veículos que não contam com esses auxílios eletrônicos, a solução que muitos motoristas adotam é "segurar" o carro apenas nos giros do motor, dosando os pedais do acelerador e da embreagem.

Nem todos possuem essa coordenação, mas o que seria uma demonstração de habilidade, de fato, causa superaquecimento da embreagem e abrevia sua vida útil.

Uma alternativa nesses casos é usar o freio de mão para evitar que o carro ande para trás na hora da arrancada.

3 - Acelerar e frear bruscamente