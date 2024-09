'Preciso parar com esses sonhos': como é a garagem xodó de César Menotti

Fã assumido de carros e do mundo automotivo, o cantor César Menotti, da dupla sertaneja com o irmão Fabiano, compartilhou recentemente sua mais nova aquisição: um Opala Diplomata SLE 4.1/2.5, ano 1991, avaliado em R$ 73,4 mil segundo a Tabela Fipe.

A compra do veículo foi compartilhada pelo cantor através de vídeos postados em suas redes sociais na semana passada. Nas imagens do Instagram, o artista exibe o carro que está estacionado na rua com a legenda: "Preciso parar com esses sonhos". O vídeo já teve mais de 17 mil curtidas.

Em outra postagem, dessa vez no TikTok, o cantor mostra o Opala já em sua garagem. A publicação já alcançou 129 mil curtidas.